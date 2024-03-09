يسري نصرالله يكشف كواليس فيلم صبيان وبنات.. فيديو

كشف المخرج يسري نصر الله، كواليس فيلم صبيان وبنات، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة من خلال العودة إلى الساحة الفنية من جديد بعد مرور 30 عاما.

وأضاف المخرج يسري نصر الله، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتوقع أن قصة الفيلم انتهت بعد مرور هذا الوقت من الزمن، إلا أن رد فعل الجمهور كان مخالفا تماما، قائلا:"فعلا شعرت النهاردة بحب شخصيات الفيلم".

المألوف

وتابع المخرج يسري نصر الله، أن الفيلم خروج عن المألوف ويمثل له عملا مهما، والقصة ليست وليدة اللحظة، ولاقى إعجابا من الجمهور.

