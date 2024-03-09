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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

300 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار شيري تيجو 3

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتبعتها مصر، شهدت أسعار السيارات تغيرات جذرية.

وكان من بين هذه التغييرات، انخفاض سعر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بشكل ملحوظ، حيث بلغت القيمة الجديدة حوالي 990 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه، مسجلة تراجعًا بلغ 300 ألف جنيه.

ويأتي هذا الانخفاض كجزء من استراتيجية الشركة لتوفير الفرصة للمستهلكين للاستمتاع بتجربة القيادة لهذا الطراز الرائع بأسعار مغرية.

 

مواصفات سيارة شيري تيجو 3

- تتبع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 فئة السيارات الرياضية SUV، وتُعتبر واحدة من أرخص السيارات الرياضية في السوق المصري.
- تمتاز بمحرك قوي يتكون من 4 سلندر بسعة 1600 سي سي وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن/متر وقوة تصل إلى 125 حصان.
- يبلغ متوسط استهلاك الوقود لهذه السيارة حوالي 6.7 لتر لكل 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.
- تتضمن العديد من المميزات مثل مكيف الهواء والمسند الخلفي والمكبرات الصوتية وشاشة وسائط مقاس 8 بوصة ونظام الراديو بالتحكم عبر عجلة القيادة ومخرج USB وتقنية البلوتوث.

 

أنظمة السلامة

- تمتاز بأنظمة أمان متطورة تشمل وسائد هوائية ونظام إيموبليزر ضد السرقة ونظام فرامل مانعة للانغلاق وحساسات ركن خلفية ومثبت للسرعة.

 

التحكم والراحة

- توفر إمكانية تعديل مقعد السائق في 4 اتجاهات ومنافذ كهربائية ومرايا جانبية كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف وشاشة ملونة تعمل باللمس.

 

التصميم الداخلي والخارجي

- تتميز بإضاءة نهارية LED وجنوط رياضية بقياس 17 بوصة وتصميم داخلي عصري وأنيق يضفي لمسة من الفخامة والراحة.

 

الأداء

- تعتمد على محرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية CVT تعمل بتقنية الجر الأمامي.

بهذا التخفيض الكبير، أصبحت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 خيارًا مغريًا للمستهلكين الذين يبحثون عن جودة وأداء متميزين بأسعار معقولة.

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