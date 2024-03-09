أخف لابتوب بإمكانيات فريدة.. ما لا تعرفه عن Asus ROG Zephyrus G16

إذا كنت تبحث عن جهاز لابتوب محمول بامكانيات فريدة فيمكنك تجربة جهاز Asus ROG Zephyrus G16 نسخة 2024، والذي أطلقته شركة Asus ليجمع بين التصميم المتكامل والآداء وذلك بدعم من معالجات إنتل.

وتعد تلك النسخة من أخف أجهزة الحاسب المحمولة والمميزة فهو يأتي بحجم 16 بوصة، أما عن وزن الجهاز فهو يبلغ حوالي 1.9 كجم، وبسمك حوالي 1.49 سم.

Asus ROG Zephyrus G16

تأتي ضمن مواصفاته معالجات إنتل بمعمارية Meteor Lake، وهي تعد أولى معالجات إنتل المميزة بوحدة معالج NPU وذلك للذكاء الإصطناعي، وهي ميزة تدعم المستخدمين وذلك لسنوات قادمة وذلك مع ارتفاع نسبة التطبيقات التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي وستصل إلى أكثر من 300 تطبيق بحلول 2025.

وفقا لموقع "digitaltrends" التقني، تقدم Asus جهاز Asus ROG Zephyrus G16 بشاشة 16 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 240Hz هرتز في الثانية، مع كاميرا بدقة 1080 بكسل أعلى الشاشة ولوحة مفاتيح من فئة “chiclet”، وبمسافة انتقال بين المفاتيح 1.7مم، مع مستوى جيد من المقاومة عند الضغط.

Asus ROG Zephyrus G16

نظام تبريد متكامل

تقدم Asus الجهاز بنظام تبريد متكامل ويضم ثلاثة من المراوح وذلك مع أنابيب حرارية، وعدد من المكبرات الصوتية والتي قد تم توزيعها وذلك بشكل مثالي في جهات الجهاز، وذلك مع تقنية عزل الضوضاء.

يُعد جهاز Asus ROG Zephyrus G16 موديل2024 أول الأجهزة التي يتم إطلاقها لهذا العام بتقنية G-Sync.