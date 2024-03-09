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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسلات رمضان 2024.. سما إبراهيم تكشف تفاصيل دروها في عتبات البهجة

سما إبراهيم
سما إبراهيم

مسلسلات رمضان 2024.. كشفت الفنانة سما إبراهيم، تفاصيل دروها في مسلسل عتبات البهجة، مشيرا إلى أنها سعيدة لمشاركتها مع مجموعة متميزة من الفنانين والمخرجين والمؤلفين.


وأضاف سما إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنها تشعر في كل التجارب الفنية التي تخوضها هذا العام، أنها تعمل مع فريق عمل واعٍ.

وتابعت سما إبراهيم، أن مسلسل عتبات البهجة، مُبهج فعلا، والبهجة هنا وخاصة مع الفنان يحيى الفخراني، بهجته بهجة عقل أيضا".

مسلسلات رمضان 2024


وقالت: "أتمنى أن أكون ضيفة لطيفة ضمن فريق العمل، وشهادة لي إذا كان لي تأثير ولو بسيط خلال عمل من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنان القدير أيضا صلاح عبد الله، وأتمنى أن تصل تلك الطاقة للمشاهد".

سما إبراهيم صلاح عبد الله عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة يحيى الفخراني مسلسلات رمضان 2024

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