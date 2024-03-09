مسلسلات رمضان 2024.. سما إبراهيم تكشف تفاصيل دروها في عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. كشفت الفنانة سما إبراهيم، تفاصيل دروها في مسلسل عتبات البهجة، مشيرا إلى أنها سعيدة لمشاركتها مع مجموعة متميزة من الفنانين والمخرجين والمؤلفين.



وأضاف سما إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنها تشعر في كل التجارب الفنية التي تخوضها هذا العام، أنها تعمل مع فريق عمل واعٍ.

وتابعت سما إبراهيم، أن مسلسل عتبات البهجة، مُبهج فعلا، والبهجة هنا وخاصة مع الفنان يحيى الفخراني، بهجته بهجة عقل أيضا".

مسلسلات رمضان 2024



وقالت: "أتمنى أن أكون ضيفة لطيفة ضمن فريق العمل، وشهادة لي إذا كان لي تأثير ولو بسيط خلال عمل من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنان القدير أيضا صلاح عبد الله، وأتمنى أن تصل تلك الطاقة للمشاهد".