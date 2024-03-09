سيارات تعمل بالطاقة الكهروضوئية قريبا في الأسواق.. ما مميزاتها؟

تعمل فرق من العلماء في جامعة لشبونة البرتغالية على التحقيق في مسألة مهمة تتعلق بالمركبات التي تدمج الوحدات الكهروضوئية، حيث إن إيقاف سيارة تعمل بالطاقة الكهروضوئية في الشمس لإعادة شحنها يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.

وفي ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، يصبح الأمر مهمًا للغاية للتأكد من أن المركبات الكهروضوئية تظل مريحة للسائق والركاب.

وأشار الباحثون إلى أنه بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في استخدام المركبات الكهروضوئية في المستقبل، فإن فهم تأثير الشمس على درجات الحرارة الداخلية لهذه المركبات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية.

تجربة على السيارات

لذلك قاموا بتحليل وتقييم الخصائص الحرارية لسيارة ركاب في ظروف الصيف النموذجية، بهدف استكشاف الأداء الحراري للسيارة عند ركنها في الشمس.

تم استخدام سيارة ألفا روميو 156 كسيارة نموذجية للتجربة، وقام العلماء بتركيب أداة قياس الإشعاع الشمسي على سطح المبنى، بالإضافة إلى تثبيت مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء على وحدة نقل الحركة داخل المركبة.

من خلال قياس درجات الحرارة الداخلية والخارجية وتقديم النتائج، تم تحليل تأثير الشمس على درجات الحرارة الداخلية للمركبة.

وجاءت النتائج التي توصل إليها لتسليط الضوء على أهمية تطوير نظم تبريد فعالة للمركبات الكهروضوئية، خاصة في الظروف الحارة. كما تم التأكيد على أن الوقت الحرج لوقوف السيارات في الشمس يعتمد على قدرة الوحدات الكهروضوئية المثبتة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج قد تفتح آفاقًا جديدة للتطوير في مجال السيارات الكهروضوئية، وقد تسهم في تطوير تقنيات تبريد أكثر فعالية لضمان راحة السائق والركاب في جميع الظروف الجوية.

بناءً على النتائج التي توصل إليها الباحثون، يمكن أن يشير تحليل درجات الحرارة إلى ضرورة تطوير نظم تبريد أكثر فعالية للمركبات الكهروضوئية، خاصة في البيئات الحارة، بهدف تحسين راحة السائق والركاب.

ومن المهم أيضًا النظر في الوقت الحرج لوقوف السيارات في الشمس والذي يعتمد على قدرة الوحدات الكهروضوئية المثبتة على المركبة. تتيح هذه النتائج فرصًا جديدة للتطور في مجال السيارات الكهروضوئية وتقنيات التبريد، مما يساهم في تحسين أداء هذه المركبات في مختلف الظروف الجوية والبيئات المتنوعة.