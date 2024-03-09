اقتحامات إسرائيلية في مدن وبلدات عدّة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية مدناً وبلدات عدّة بالضفة الغربية، منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر السبت مدينة قلقيلية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها، دون ورود تقارير عن اعتقالات.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ترافقها 4 جرافات قامت بتجريف شارع دوار اكتابا بشرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دماراً في محيطه، كما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المدينة، وتحديداً شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وأشارت الوكالة إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي في المنطقة الشمالية من المدينة.

كما داهمت القوات الإسرائيلية قرى وبلدات في محافظة جنين مساء الجمعة، حيث اندلعت مواجهات في قريتي جلبون ورمانة.