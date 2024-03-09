عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان اللبناني يرحب بحراك "اللجنة الخماسية" بشأن حل أزمة الرئاسة

نبيه بري رئيس البرلمان
نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت عن طريقة حل الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ وقت طويل، مبديا ترحيبه بحراك اللجنة الخماسية في هذا الشأن. 


وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن "المسار الطبيعي لحل الأزمة الرئاسية في لبنان، هو الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور، أو تحت أي عنوان، أقلّه ليوم واحد ولمدة اسبوع على الأكثر، لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، بحسب تصريحاته لجريدة الجمهورية اللبنانية.

وأشار بري إلى أن هذا هو المعبر الإلزامي الذي ينبغي على كل المكونات اللبنانية سلوكه بعيداً من المزايدات والمناكفات، ويلي ذلك نزولنا الى المجلس النيابي في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس".


ورحب بحراك "اللجنة الخماسية"، وتوافق مع سفراء دولها الخمس على أولوية الحوار للتوافق على رئيس للبنان، وما زال يراهن على اختراق ما تحققه هذه اللجنة، وفي جانب آخر، تمنى لو أن الاطراف السياسية تجاوبت فعلاً مع حراك نواب "كتلة الاعتدال"، وهو حراك مشكور، حرصوا من خلاله على محاولة تحقيق الهدف الذي نسعى اليه بالتأسيس لتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه برى رئيس للبنان انتخاب رئيس للجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

ترشيحاتنا

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لحسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

رئيس البرلمان اللبناني يرحب بحراك "اللجنة الخماسية" بشأن حل أزمة الرئاسة

طريقة الاستعلام وسداد مخالفات المرور من الانترنت

قبل رمضان بساعات .. اشتري اللحوم بتخفيض 30% من هذه الأماكن

ميدو: الزمالك لن يتمكن من إبرام صفقات جديدة.. هذا ما يحتاجه النادي

أخبار الفن | رد مي فاروق على منتقديها بموسم الرياض .. تفاصيل مسلسلات رمضان 2014.. نجيب ساويرس ومحمد رمضان يتصدران الأعلي مشاهدة عبر يوتيوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

سيارات تعمل بالطاقة الكهروضوئية قريبا في الأسواق.. ما مميزاتها؟

آبل تنسحب من سوق السيارات ذاتية القيادة.. ما السبب؟

بـ135 ألف.. أرخص سيارة في مصر بسعر مغري

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ