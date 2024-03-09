رئيس البرلمان اللبناني يرحب بحراك "اللجنة الخماسية" بشأن حل أزمة الرئاسة

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت عن طريقة حل الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ وقت طويل، مبديا ترحيبه بحراك اللجنة الخماسية في هذا الشأن.



وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن "المسار الطبيعي لحل الأزمة الرئاسية في لبنان، هو الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور، أو تحت أي عنوان، أقلّه ليوم واحد ولمدة اسبوع على الأكثر، لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، بحسب تصريحاته لجريدة الجمهورية اللبنانية.

وأشار بري إلى أن هذا هو المعبر الإلزامي الذي ينبغي على كل المكونات اللبنانية سلوكه بعيداً من المزايدات والمناكفات، ويلي ذلك نزولنا الى المجلس النيابي في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس".



ورحب بحراك "اللجنة الخماسية"، وتوافق مع سفراء دولها الخمس على أولوية الحوار للتوافق على رئيس للبنان، وما زال يراهن على اختراق ما تحققه هذه اللجنة، وفي جانب آخر، تمنى لو أن الاطراف السياسية تجاوبت فعلاً مع حراك نواب "كتلة الاعتدال"، وهو حراك مشكور، حرصوا من خلاله على محاولة تحقيق الهدف الذي نسعى اليه بالتأسيس لتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.