الجيش الروسي: صد خمس هجمات أوكرانية على بحيرة ليمان

أعلن الجيش الروسي اليوم السبت أنه تمكن من صد وحدات خمسة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بحيرة ليمان في اتجاه كوبيانسكي.

وأضاف الجيش الروسي في بيان له: "صدت وحدات البنادق الآلية بالتعاون مع المدفعية خمسة هجمات مضادة لمجموعات هجومية تابعة للواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بحيرة ليمان"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 47 طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في أربع مناطق في روسيا.