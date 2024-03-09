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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة زينة رمضان بمراكز الشباب..صور

زينة رمضان
زينة رمضان

أطقلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة تزيين مراكز الشباب للعام الرابع  على التوالي؛ احتفالًا وابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات  الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.  

وتشمل المبادرة  تزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة  عدد من  الشباب من أعضاء المركز  للمشاركة في تزيين المراكز بزينة رمضان.   

وتهدف المبادرة الى  إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم . 

جدير بذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية  بمراكز الشباب تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية  ومسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية في  كرة القدم وتنس الطاولة  وسهرات رمضانية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع.

كما استهدفت عدد من الندوات الدينية يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب .

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القليوبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدورات الرمضانية الدكتور محمود الصبروط الشباب والطلائع

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