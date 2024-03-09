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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة الأوكرانية: 63 اشتباكا مع الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم، السبت، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 63 اشتباكًا قتاليًا في ساحات القتال الأوكرانية، مع الجيش الروسي.

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي شن ثماني ضربات صاروخية و107 غارات جوية و113 صاروخا على مواقع القوات الأوكرانية وعلى مناطق مأهولة بالسكان، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وأضافت أن الغارات الجوية الروسية استهدفت مناطق سوبيتش وسيدوريفكا وفولفين في منطقة سومي؛ فوفشانسك، وسينكيفكا، وتابايفكا، وبيريستوف في منطقة خاركيف؛ بيلوهوريفكا وماكييفكا في لوهانسك؛ دروزبا، نوفو-أولكساندريفكا، بروهريس، نوفوباخموتيفكا، بيرديتشي، نوفوسيليفكا، نوفوبوكروفسكي، أوشيريتين، زيلان، وفولوديميريفكا في منطقة دونيتسك؛ فيرخنيا ترسا في منطقة زابوريزهيا، ومدينة خيرسون.

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