سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

في حادث غير مألوف، تعرضت طائرة من طراز بوينج 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز لفقدان إحدى إطاراتها بعد إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو في رحلتها إلى أوساكا، اليابان.

وبحسب البيانات الفنية، يزن كل إطار حوالي 266 رطل، ويتم نفخه بين 200 و220 رطل لكل بوصة مربعة، ويمكن أن يتحمل حمولة تصل إلى 66500 رطل.

سقط الإطار من ارتفاع 200إلى 300 ميل في الهواء على سيارة في ساحة انتظار موظفي المطار، ما تسبب في تدميرها وإلحاق أضرار بعدد من السيارات الأخرى.

ماذا حدث لصاحب السيارة؟

ومن المقرر أن يتلقى صاحب السيارة المتضررة تعويضًا بقيمة الرحلة كاملة، والتي تزيد قليلاً عن 200000 رطل، وفقًا لبيانات الشركة.

وسقط الإطار فوق ساحة انتظار سيارات شركة هيرتز لتأجير السيارات، حيث تسبب انفجاره في بعض الأضرار الطفيفة.

ونتيجة لذلك، تم إغلاق المدرج لفترة وجيزة لإزالة الحطام، وتأجيل الرحلات القادمة والمغادرة لبعض الوقت.

على الرغم من الحادث، فإن الطائرة تمكنت من هبوط آمن في مطار لوس أنجلوس بعد ساعتين من الإقلاع، دون أي إصابات للركاب أو أفراد الطاقم.

يشير هذا الحادث إلى أهمية الصيانة الدورية للطائرات والتأكد من سلامتها قبل كل رحلة.