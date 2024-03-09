قوات أمريكية تفتش في شاطئ غزة استعدادا لإنشاء ممر بحري لإنزال المساعدات

كشفت مصادر مسئولة أمريكية عن أن إنشاء ممر بحري قبالة ساحل قطاع غزة يحتاج إلى نحو 60 يوما، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وسيتضمن الممر البحري رصيفا بحريا ورصيفا آخرا لإنزال المساعدات بداخله والتي ستنقل بعدها إلى داخل القطاع.

وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي هو من سيساهم بشكل كبير في بناء الميناء البحري قبالة ساحل قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية تحاول تجهيز الميناء البحري في غضون 30 يوما لكن التقديرات تشير إلى أنه سيستغرق ما بين 45 إلى 60 يوما.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن القوات الأمريكية تفتش عدة أماكن على شواطئ قطاع غزة للمنطقة التي سيم بناء الرصيف البحري فيها.

يأتي ذلك فيما تساءلت النائبة الديمقراطية براميلا جايبال لشبكة سي إن إن الأمريكية بانه" ما معنى إنزال المساعدات جوا بغزة ونحن أكبر ممول لإسرائيل عسكريا".

‏من جانبه وبعد تفاؤله الكبير الاسبوع الماضي والذي سبقه خفت لهجة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اتفاق لوقف النار، ذاكرا : "سيكون من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى بداية شهر رمضان. أشعر بالقلق إزاء العنف في القدس خلال شهر رمضان إذا لم نتوصل إلى اتفاق".