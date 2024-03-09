صحف الإمارات اليوم.. جهود أمريكية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة.. تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية بلبنان.. ومرشح رئاسي ثالث قد يهدد حملة بايدن

أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في الصين منذ 6 أشهر

مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يهدد حملة بايدن

«الأرصاد»: استمرار الأمطار «الرعدية».. والحالة الجوية تصل ذروتها اليوم

إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي

جهود أمريكية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة

لبنان.. تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن المركز الوطني للأرصاد، أفاد بأن الإمارات تشهد اليوم ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها منذ مساء أول من أمس، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس اليوم يكون غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد.

وبشأن تطورات الوضع في غزة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه يواصل العمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وذلك لإعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وفي الشأن العربي، ذكرت "الاتحاد"، أن الأوساط السياسية والشعبية في لبنان تنتابها مخاوف متزايدة من تأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بسبب تداعيات التوتر في جنوب البلاد، بعد أن سبق تأجيلها مرتين، إذ كان من المقرر أن تُجرى في مايو 2022.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن أسعار السلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

كما نقلت الصحيفة أن مجموعة سياسية أمريكية أعلنت أمس الجمعة عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية.

وقالت منظمة "نو ليبلز" الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها "حركة وطنية للأمريكيين ذوي المنطق السليم" إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل.

أما صحيفة "الخليج"، فنقلت أن سمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في بورت أو برنس عاصمة هايتي في خضم اضطرابات سياسية أثارها غياب رئيس الوزراء أرييل هنري.