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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة بالقليوبية لهذا السبب

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب  والصرف الصحي عن قطع المياه عن عدة مناطق في شبرا الخيمة بالقليوبية بسبب أعمال تحويل مسار خطى المياه اقطار 1200مم و800 مم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة.


ويأتي ذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائرى بمنطقة أم بيومي.


وأكدت الشركة أن ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة).


ويبدأ انقطاع المياه اعتبارا من صباح اليوم السبت، حتى الساعة الواحدة صباح غدا الأحد، لمدة 16 ساعة.


وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

القليوبية المخابز والمستشفيات هيئة العامة للطرق والكباري شركة مياه الشرب والصرف شبرا الخيمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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