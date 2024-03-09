روسيا: تدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الحدودية خلال الليل

أعلن الجيش الروسي اليوم السبت، عن نجاح قواته في تدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان له أوردته وكالة فرانس برس إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار على أراضي منطقة بيلجورود، واثنتين في منطقة كورسك، وثلاثة في منطقة فولغوغراد، و41 في منطقة روستوف".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن حصيلة قتلى الجيش الروسي وصلت إلى 423160 جنديا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأضافت أن هذه الإحصائية تشمل 850 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي.