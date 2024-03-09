نتيجة مباراة لاتعبر عن سيرها.. عضو مجلس الزمالك يعتذر للجمهور

علق عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب عبر أكس: “الحمد لله اعتذار واجب لجماهير الزمالك العظيمة عن نتيجة مباراة لاتعبر عن سيرها علي المرءه ان يجتهد وليس عليه ادراك النجاح ‏سنظل في المجلس نعمل و نجتهد ‏متيقن اننا علي الطريق الصحيح مستندين علي دعم جماهيرنا ‏الشكر للاعبين والاجهزة الفنية و الادارية و الطبية ‏القادم افضل بأذن الله”.

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.