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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

عرض برنامج 8 الصبح،المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9-3-2024، على المحافظات.

 وجاء في التقرير أن درجات الحرارة اليوم معتدلة كالتالي.

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

الاسكندرية 21 21

العلمين الجديدة 20 21

بنهـا 23 15

دمنهور 23 14

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 14
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 13
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 12
نخل 22 5
كاترين 19 4
الطور 24 17
طابا 23 14
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 19 12
مطروح 20 12
السلوم 19 11
سيوة 22 12
رأس غارب 27 17
الغردقة 26 14
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 19
حلايب 25 20
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 26 18
الفيوم 23 12
بني سويف 23 12
المنيا 24 9
أسيوط 24 9
سوهاج 27 13
قنا 28 13
الأقصر 28 15
أسوان 29 16
الوادي الجديد 27 14
أبوسمبل 29 15

درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم القاهرة العاصمة الادارية

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