عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة

الأمن الإيراني
الأمن الإيراني

ألقت السلطات الإيرانية القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة، بعد انتشار فيديو لهما بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الأمن الإيراني ألقى القبض على فتاتين بعد بث مقطع فيديو ترقصان فيه متنكرتين بزي حاج فيروز، وهو شخصية فلكلورية ترتدي ملابس حمراء.

وجاء رقص الفتاتين بمناسبة احتفال قدوم عيد النوروز، رأس السنة الفارسية، الذي أعلنته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، اليوم السبت 9 مارس.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر الفتاتين تتراقصان بالقرب من ساحة تجريش، وهو مكان شعبي في شمال طهران، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

ايران القبض على فتاتين في إيران منصات التواصل الاجتماعى الأماكن العامة السلطات الإيرانية القبض على فتاتين الأمن الإيراني ملابس حمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

بعد خسارة الكأس..موعد مباراة الزمالك المقبلة

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل.. مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي بالحالات المعقدة والأدوية «غير المدرجة»

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

إثيوبيا.. هجوم مسلح لـ«فانو» في أوروميا يتسبب بهروب السكان إلى الصحراء

وفاة والدة الإعلامية دينا رامز

اقتربت من 31 ألفًا.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

السيسي يُشاهد فيلمًا بعنوان «ويبقى الأثر» خلال الندوة التثقيفية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

فيديو

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ