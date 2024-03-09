إيران.. القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة

ألقت السلطات الإيرانية القبض على فتاتين بسبب رقصهما في الأماكن العامة، بعد انتشار فيديو لهما بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الأمن الإيراني ألقى القبض على فتاتين بعد بث مقطع فيديو ترقصان فيه متنكرتين بزي حاج فيروز، وهو شخصية فلكلورية ترتدي ملابس حمراء.

وجاء رقص الفتاتين بمناسبة احتفال قدوم عيد النوروز، رأس السنة الفارسية، الذي أعلنته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، اليوم السبت 9 مارس.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر الفتاتين تتراقصان بالقرب من ساحة تجريش، وهو مكان شعبي في شمال طهران، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.