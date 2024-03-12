حسن الرداد: «محارب» مثال للمواطن البسيط.. ونماذج من الشارع كانت مرجعيتي للعمل (حوار)

الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.. هذه هي قصة مسلسل "محارب" الذي يشارك به الفنان حسن الرداد في الموسم الرمضاني 2024.

ويشاركه في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وحول مزيد من تفاصيل العمل وصعوباته وتقديم قصة البطل الشعبي، حاور “صدى البلد” حسن الرداد وكشف لنا كواليس العمل وتحضيراته.



عمل قوي

في البداية، يتحدث الرداد عن الشخصية التي يقدمها قائلا: "تحمست كثيرا لشخصية محارب، فمنذ قراءة السيناريو وأنا أنتظر خروجها على الشاشة، فهى مكتوب بحرفية كبيرة وحتى الأدوار الفرعية لها قصة وحكاية تجذب الانتباه، وأقول للجمهور انتظروا عملا قويا، وسعيد بردود الأفعال الأولى على البرومو والأغنية الترويجية للعمل التي اجتاحت السوشيال ميديا".



رحلة محارب

يكشف حسن الرداد رحلة محارب خلال العمل موضحا: "شاب من الصعيد يتيم الأب منذ صغره، حمل هم أسرته وضحى بتعليمه ليكون سندًا لوالده، ولكن الظروف تجعل محارب يتعرض لظلم وقهر خارج إرادته، فيتحول".

شخصية جديدة

يؤكد الرداد أن هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية تشبه محارب، مصيفا: "الظروف تدفع عزيز محارب لقيادة الميكروباص، والدخول في صراع كبير مع عدد من الأشخاص مثل أحمد زاهر وماجد المصري".



المواطن البسيط



وذكر "الرداد" أن محارب مثال للمواطن البسيط الذي تقابله كل الناس في حياتها، ويقول: “شاب مليء بمواصفات جيدة مثل الشهامة والجدعنة ابن البلد، أو كما نقول صاحب صاحبه تقابله يوميا في الشارع والحارة وسنرى ما سيفعله محارب تجاه الظروف القاسية التي تضرب حياته”.

حسن الرداد



لزمة للشخصية

وعن كواليس تحضيره للشخصية يقول: “عملت على السيناريو بشكل جيد إلى جانب أنني استفدت من خبراتي في الحياة، فهناك الكثير من نماذج محارب في الشارع، وكنت حريصاةعلى أن أضيف للشخصية لزمة وحركة بعينها وطريقة كلامها”.



تغيير الأدوار

ويحرص "الرداد" على التغيير في أدواره، ويقول: "أحب التغيير وألا أحصر نفسي في دور بعينه، فعلى سبيل المثال في فيلم

بلوموندو نرى شابا يريد أن يعيش ولا يفكر في شيء سوى إسعاد نفسه، ولديه علاقات قوية، أما عزيز محارب فهو شاب بلا نفوذ أو علاقات ويكافح في الحياة، وكل الناس ترى نفسها، وسنترك عند الجمهور تساؤلًا: ماذا سيكون موقفك إذ وضعت مكانه؟".

تأجيل التصوير

كان من المقرر تصوير "محارب" في عام 2023 ولكن تقرر تأجيله للعام الحالي، وحول هذا يقول الرداد: “كنا نريد أن نجهز للعمل بالشكل المناسب ليخرج في أفضل صورة، واختيار فريق العمل المناسب للشخصيات، واتخذت المخرجة شيرين عادل القرار، وأعد الجمهور بأنه سيكون عملا قويا”.

كواليس كوميدية

ويؤكد الرداد أن كواليس مسلسل “محارب” كانت رائعة وبها الكثير من المحبة بين كل فريق العمل، معقبا: “كنت أحب أن أذهب إلى لوكيشن التصوير ونضحك على مواقف كثيرة بيننا، وأعتقد أن روح الفريق في اللوكيشن ستظهر من خلال الانسجام في العمل، كما أننا صورنا بعض الفيديوهات الكوميدية التي طرحت على السوشيال ميديا وحققت رد فعل جيدا”.

حسن الأب

ويتحدث حسن الرداد في حواره معنا عن نجله فادي والتغيرات التي حدثت في حياته بعد ولادته ويقول: “هناك الكثير من التغييرات التي طرأت؛ أبرزها المسئولية الكبيرة تجاهه، وأشعر بالفرحة الكبيرة المختلطة بالمسئولية، والرغبة في القيام بكل شيء من أجله، والأبوة غيّرت الكثير في شخصيتي، ومنها أنني أصبحت شخصاً أكثر هدوءًا في التعامل مع المشاكل المختلفة، وأصبحت أرغب في البقاء معه دائما”.

أعمال قادمة

وحول أعماله القادمة يقول: “أحضر لفيلمين، واحد منهما سأبدأ تصويره الشهر المقبل، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف، وهو عمل كوميدي يجمعني بزوجتي الفنانة إيمي سمير غانم”.