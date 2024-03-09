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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط دجال نصب على تاجر سيارات بحجة علاجه روحانيا في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية احدى الدول بحجة أنه معالج روحانى وفرا هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول ".
وأفاد في بلاغة أنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وأوهمه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون أن يتم علاجة .
وفى أحد الأكمنه ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

القليوبية التواصل الاجتماعي مدير أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مدير مباحث المديرية

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