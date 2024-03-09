الرئيس السيسي يشيد بشهداء الوطن: "فيه تمن أدفع عشان البلد دي تستمر"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الندوة: "إن حربي 1967 و1973 وحتى الحرب الأخيرة اللي استمرت عشر سنوات، شهدت العمل بجد من أبناء الوطن وإخلاص والتضحية بدماء أبناءنا سواء اللي استشهدوا او اللذين اصيبوا".

وأكد الرئيس: "لازم نكرر الكلام ده عشان نبقي دايما فاكرين ومننساش ان في تمن ادفع عشان تستمر البلد دي.. واللي تعمل ده كله في رقبتنا كلنا.. من أولي انا واحنا نازلين".

واكمل الرئيس السيسي : "ودي مقدمات للازمة الكبيرة اللي عشناها أكثر من ٤ سنوات بداية من أول جائحة كورونا التى استمرت عامين والحرب الروسية الاوكرانية ثم الحرب على غزة".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في 9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.