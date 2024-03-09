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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

3 نجوم راحلين في
3 نجوم راحلين في دراما رمضان

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2024، ظهور خاص لـ 3 نجوم راحلين على الشاشة أبرزهم الفنان جميل برسوم، الذي رحل عن عالمنا قبل عدة أيام فجأة. 

 

جميل برسوم

وقبل وفاته انتهى جميل برسوم، من تصوير مشاهده في مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، ليكون العمل الأخير له قبل أن يودع عالمنا. 

ويظهر جميل برسوم، على شاشة رمضان، في مسلسل فراولة لـ نيللي كريم، والذي يعرض حصريا عبر قناة dmc الفضائية، ومنصة watch it. 

جميل برسوم 

وتوفي الفنان جميل برسوم، يوم الاثنين 4 مارس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى، وأدى عليه صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمشاركة عدد كبير من أسرته وأقاربه ومحبيه.

وتم دفن جثمان جميل برسوم، مساء الاثنين الماضي بمقابر الأسرة بقرية قراقص بمركز دمنهور، وأقيم مساء  الاثنين الماضي العزاء داخل قاعة كنيسة ماري جرجس، بمشاركة الفنان عبد العزيز مخيون الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل جميل برسوم.

 

طارق عبد العزيز

ويشهد الموسم الدرامي الرمضاني، ظهور الفنان طارق عبد العزيز من خلال مسلسل بقينا اتنين، للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، والذي رحل فيه طارق خلال كواليس تصوير المشاهد. 

طارق عبد العزيز 

مسلسل وبقينا اثنين تقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، وتحديدا في النصف الثاني من الشهر الكريم ، وكان اخر اعمال الفنان طارق عبد العزيز، وقد رحل عن العمل قبل ان ينتهي من تصوير دوره ، الا ان الشركة المنتجة رفضت حذف العمل، ووجدت مخرجا دراميا ليظهر علي الشاشة خلال الشهر الكريم. 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

 

مصطفى درويش

ويظهر الفنان الراحل مصطفى درويش، في أحداث الجزء الثاني لـ مسلسل كامل العدد، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وحرص صناع مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصرياً على قناة ON، على وضع صورة الراحل مصطفى درويش على بوسترات المسلسل بشارة لونها أسود، وإطلاق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول - على مولود دينا الشربينى الجديد فى الجزء الثانى.

مصطفى درويش 

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب الذي أكد فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل، متمنيا أن ينال الجزء الثاني نفس نجاحالجزء الأول. 

جميل برسوم الفنان جميل برسوم طارق عبد العزيز مسلسل فراولة مسلسل بقينا اتنين مصطفى درويش مسلسل كامل العدد

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جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

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