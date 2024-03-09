قرار وزاري.. تحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2024 .. تفاصيل

قال الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن أن هناك العديد من أصناف القطن التي سيتم زراعتها هذ الموسم والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة 86 و سوبر جيزة 94 وسوبر جيزة 97 من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى، وسيتم التوسع في صنف سوبر جيزة 97 من هذه الطبقة ، و الأصناف إكسترا جيزة 92 وإكسترا جيزة 96 و إكسترا جيزة 93 و إكسترا جيزة 45 من طبقة الاقطان فائقة الطول، وفي الموسم الجاري سيتم التوسع في صنف جيزة 98 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي بجانب الصنف جيزة 95 بالوجه قبلي.



وأشار إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري (رقم 88 لسنة 2024) بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم 2024 وتوزيع الأصناف علي المناطق علي النحو الاتي:



في المادة (4):

يزرع فى محافظة دمياط بأكملها صنف اكسترا جيزة 92 ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف اكسترا جيزة 45 و اكسترا جيزة 87 و اكسترا جيزة 93، و اكسترا جيزة 96.



وفي المادة (6):

يزرع الصنف اكسترا جيزة 96 بمحافظة كفر الشيخ بمراكز (فوه – مطوبس - دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف في مركز سيدي سالم.



وفي المادة (7):

يزرع الصنف سوبر جيزة 86 بمحافظات (البحيرة عدا مركزي شبراخيت و الرحمانية - محافظة الإسكندرية بأكملها - منطقة النوبارية بأكملها).



وفي المادة (8):

يزرع الصنف سوبر جيزة 94 بمحافظات (كفر الشيخ عدا مراكز (فوه – مطوبس - دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف 96 في مركز سيدي سالم – مركز المحلة بالغربية - محافظة الدقهلية بأكملها - محافظة بورسعيد بأكملها - محافظة الإسماعيلية بأكملها - محافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة 97) .



وفي المادة (9):

يزرع الصنف سوبر جيزة 97 بمحافظات (الشرقية بمراكز (ديرب نجم- الزقازيق- منيا القمح- بلبيس) – المنوفية بأكملها – القليوبية باكملها – الغربية عدا مركز المحلة – البحيرة بمركزي شبراخيت و الرحمانية).



وفي المادة (10):

يزرع الصنف جيزة 95 بمحافظات (الفيوم بأكملها - بنى سويف بأكملها - المنيا بأكملها – اسيوط ماعدا كردونات جيزة 98).



وفي المادة (11):

يزرع الصنف جيزة 98 بمحافظات (الوادى الجديد– سوهاج باكملها - قنا– الاقصر – كرودنات الصنف جيزة 98 باسيوط).



وفى هذا السياق صدر القرار الوزارى رقم 89 لسنة 2024 بشأن تحديد المناطق المخصصة لزراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن المصرى (مناطق الإكثار) فى الموسم الصيفى 2024 حيث تعتبر هذه الاقطان المنتجة من هذ المناطق هى مصدر التقاوى المنتقاة للموسم الصيفى القادم 2025

وقال إنه سوف تتم المتابعة الدورية خلال الموسم بدء من تجهيز الارض للزراعة حتي الجني من خلال القيام بتنفيذ الحملات القومية والبرامج الارشادية وتنفيذ الحقول الارشادية والمدارس الحقلية لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية الحديثة، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية عن طريق تنفيذ الحقول الارشادية والندوات الحقلية فى إطار التعاون بين معهد بحوث القطن و إدارة الارشاد الزراعي بالمحافظات المعنية بزراعة القطن للعمل ضمن الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الصيفية .