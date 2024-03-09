المخابرات الصومالية تلقي القبض على عضو كبير في حركة الشباب الإرهابية

ألقت وكالة المخابرات الصومالية "نيسا" اليوم السبت القبض على محافظ المنطقة السابق أبو بكر أحمد أدو تيفو الذي كان أحد كبار أعضاء حركة الشباب الإرهابية التي تسببت في الفوضى في مقديشو.

وأوضحت المخابرات الصومالية في بيان لها أنها "ألقت القبض على مفوض منطقة داركينلاي السابق أبو بكر أحمد أدو تيفو، وهو عضو من الخوارج المختبئين داخل الوكالات الحكومية، بتهمة التعاون مع الإرهابيين لإثارة الفوضى في مقديشو.

وقال وزير الإعلام في منصة الفأس الخاصة به: "لقد تم احتجازه في مطار مقديشو"، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".