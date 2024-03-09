صحف السعودية| تنسيق مصري أمريكي لدعم جهود الوساطة فى غزة.. خلاف حاد بين نتنياهو وبن جفير.. والرياض ترحب بتبني مجلس الأمن قرار وقف القت.ال بالسودان

«الأونروا»: إسرائيل أجبرت موظفينا على الاعتراف كذباً بوجود صلة مع «حماس»

مقتل 20 شخصاً في استهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات بغزة

واشنطن: إحباط هجوم حوثي كبير في البحر الأحمر

أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ

بقرار مجلس الوزراء السعودي.. 20 ألف ريال سنوياً دعمٌ لذوي الإعاقة

إغلاق 39 محطة وقود بالمملكة ركّبت أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات

تناولت صحف السعودية تطورات العدوان وحرب الإبادة الصهيونية في غزة في وقت قالت فيه الأونروا أن الاحتلال أجبر موظفيها على الاعتراف بشيئ ل يحدث حول تبعية موظفيها لحركة حماس.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد قال ماثيو ميلر، اليوم السبت إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري سامح شكري جهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف على منصة «إكس» أن المحادثات شملت أيضا مساعي الإفراج عن المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 30878 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد ذكر مساء أمس الجمعة أن شكري ناقش مع نظيره الأميركي عبر الهاتف جهود إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن شكري حذر من مخاطر قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح «لعواقبها الإنسانية الكارثية».

وأشارت إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة خلال الأيام المقبلة لدعم جهود الوساطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أفادت (وكالة أنباء العالم العربي).

أفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» اليوم (السبت) بسقوط قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات على دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة بشمال القطاع.

واستشهدا 20 شخصا على الأقل في الاستهداف الإسرائيلي عند دوار الكويت بحي الزيتون.

وفي الحي ذاته، أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من المنازل عن مقتل ستة أشخاص.

وأوردت صحيفة الشرق الأوسط، ما قالته هيئة البث الإسرائيلية اليوم (السبت)، من إن اجتماعاً للمجلس الأمني والسياسي المصغر عُقد في وقت متأخر من ليل الخميس شهد تلاسناً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ناحية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض عام الشرطة يعقوب شبتاي، من ناحية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن التلاسن الحاد سببه «القنبلة التي وضعها إيتمار بن غفير عندما قال لنتنياهو أنت تطلب مني أن أفعل شيئاً مخالفاً لموقفي، ليس لدينا إجابة حقيقية عن الاكتظاظ عند البوابات، هناك خطر أمني وخطر على السلامة في نفس الوقت»، في إشارة إلى الاكتظاظ الذي يمكن أن يحدث خلال توجه المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ورداً على تصريح بن غفير صرخ نتنياهو في وجه مفوض الشرطة قائلاً: «لكنك قلت إن ذلك ممكن، لقد أجرينا مناقشة في بداية الأسبوع وقلت إنك قادر على ذلك، وقد تم اتخاذ القرارات بالفعل».

فرد مفوض الشرطة: «غير صحيح، قلنا إن هناك مشكلة اكتظاظ عند البوابات ومشكلة أمن، ولهذا السبب قلنا إن علينا تحديد أعمار من يمكنهم الدخول».

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قرر السماح بدخول العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى من دون قيود عمرية وبواقع 50 إلى 60 ألفاً، لكن لم تُنشر خطة دخول أهالي الضفة الغربية وما إذا كان سيُسمح لهم بالصلاة في الأقصى خلال رمضان أم لا.

كما سحب المجلس صلاحية بن غفير في تحديد من يُسمح لهم بدخول الأقصى.

يأتي ذلك فيما أوردت الشرق الاوسط، ما كشفت عنه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من أن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بـ«حماس»، وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا في فبراير (شباط) 2024 اطلعت عليه «رويترز» ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت «عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان».

من جانبها قالت صحيفة الرياض، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن قراراً بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وعبرت المملكة عن أملها بأن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل، مجددةً دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.



ذكرت صحيفة الرياض، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية (10.102) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية وذلك قبيل أيام من بداية شهر رمضان الفضيل.

قالت صحيفة عكاظ، نصّت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية السعودية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرها مجلس الوزراء، على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء، قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

إلى ذلك أوردت عكاظ، بأنه واصلت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عمليات الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه فيها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات.

وأغلقت الفرق الرقابية للجهات المذكورة مضخات 39 محطة وقود مخالفة عمدت إلى تركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

حول التوتر في البحر الأحمر أوردت عكاظ، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها أحبطوا هجوما لجماعة الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وأفادت في بيان على «إكس»، اليوم (السبت)، أن الحوثيين نفذوا هجوما على نطاق كبير بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن، وأن القيادة المركزية والقوات المتحالفة رأت أن الطائرات تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة.

وأضافت أن سفن وطائرات البحرية الأمريكية تمكنت مع العديد من سفن وطائرات التحالف من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه.

من جهتها، أقرت جماعة الحوثي بأنها استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام 37 مسيرة، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة الأمريكية «بروبيل فورتشن» في خليج عدن.