حالة ملهاش تفسير.. نبيل الحلفاوي يعلق على تصرف شيكابالا المشين

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تصرف لاعب الزمالك محمود شيكابالا، مع جمهور الأهلي بعد نهاية مباراة كأس مصر.

وكتب عبر أكس: “كنت من عشاق شيكابالا.. وفي زمن تألقه.. كتبت أني لو مدير فني شيكا يلعب طول الماتش حتى لو كان يومها غير موفق. لأنه في لحظة ممكن يسجل أو يعمل أسيست ساحر ‏لكن للأسف.. أحزن الآن وأنا أراه مصرا على ظلم نفسه.. حالة ملهاش تفسير”.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.