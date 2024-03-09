ملوش في التصريحات الحراقة.. اعلامي شهير يشيد بخالد بيبو

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، بمدير الكرة للنادي الأهلي خالد بيبو.

وكتب عبر أكس: “في الزحمة عاوز أشيد بخالد بيبو .. راجل محترم بيشوف شغله وبس .. ملوش في التصريحات الحراقة وقصف الجبهات .. امتداد لنماذج إدارية محترمة زي طارق سليم وثابت البطل”.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.