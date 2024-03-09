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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على 427 مواطنا من مرضى العيون بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة  استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة التي تنفذها  مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى  بالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية ، بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين  .

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وأشار هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة من خلال مبادرتها عنيك فى عنينا قامت بتوقيع الكشف الطبى على 427 مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية على ابن أبى طالب بحوش عيسى ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

وتم تقديم الدواء العلاجي لـ 294 حالة وعمل  174 نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 98 مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشادت نائب محافظ البحيرة بهذه الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

البحيرة استقبال شهر رمضان المبارك الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالبحيرة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسات المجتمع المدني مرضى العيون

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