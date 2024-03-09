عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشمييع معدية بقرية كوم شريك في البحيرة لعدم تجديد التراخيص

غلق معدية بالبحيرة
غلق معدية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بغلق وتشمييع معدية بقرية كوم شريك لعدم تجديد التراخيص اللازمة لها.

txt

مديرية الطب البيطري بالبحيرة تستعد لإستقبال شهر رمضان المبارك

txt

استعدادا لشهر رمضان المبارك..مساجد البحيرة تتزين بأبهي صورها لاستقبال عُمارها

وقامت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت وإيتاى البارود ورشيد بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التزام اصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

البحيرة استقبال شهر رمضان الدكتورة نهال بلبع المعديات النهرية الوحدات المحلية نائب محافظ البحيرة مدينة كوم حماده شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

موديست: ضحيت كثيرا في طفولتي وربنا عوضني بالنادي الأهلي

كيفية صلاة التسابيح.. مكفرة للذنوب ومفرجة للكروب.. افعلها الآن ولا تردد

وزارة الدفاع الصينية: الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح غير مستقر بشكل متزايد

شاري وراضي.. تعليق مثير لـ أفشة بعد تألقه بنهائي كأس مصر

يفتتح في يوليو.. مصطفى وزيري يتابع تجهيزات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بألمانيا

هموت الحقوني.. ليلى الشبح تكشف سر تسريب فيديو احتضار حلمي بكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ