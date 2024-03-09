غلق وتشمييع معدية بقرية كوم شريك في البحيرة لعدم تجديد التراخيص

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بغلق وتشمييع معدية بقرية كوم شريك لعدم تجديد التراخيص اللازمة لها.

وقامت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت وإيتاى البارود ورشيد بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التزام اصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.