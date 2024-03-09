قداس في تذكار "العثور على الكتاب المقدس بمياه النيل" بالمعادي |صور

صلى الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وذلك في تذكار العثور على الكتاب المقدس طافيًا على مياه النيل بجوار الكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات صاحبا النيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا.

وتم عقب القداس تطييب رفات القديسين الموجودة في الكنيسة.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، الواقعة على النيل وجد أمامها نسخة من الكتاب المقدس طافية على مياه النيل مفتوحة على الأصحاح ١٩ من سفر إشعياء الواردة فيه الآية "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (آية ٢٥)، وكان ذلك يوم ١٢ مارس من عام ١٩٧٦.