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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: يجب على إسرائيل كقوة احتلال توفير المساعدات لغزة بشكل عاجل

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها إن الحرب في غزة "هدمت أي إحساس بالإنسانية المشتركة" حيث أن الأوضاع في غزة "تتدهور كل ساعة"، وفق ماذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

ذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ميريانا سبولجاريك": "يجب على إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، توفير الاحتياجات الأساسية للسكان أو تسهيل إيصال الإغاثة الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق"، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وقد حذرت الوكالات الدولية والأمم المتحدة مراراً  من أن العوائق الإسرائيلية الصارمة على المساعدات، وتدمير البنية التحتية للازمة  لتوافر المواد الغذائية وعمليات التوزيع في غزة، ما يجعلها كلها عوامل تسهل الظروف للوصول إلى المجاعة.

واعتبر الصليب الأحمر إن الظروف في شمال غزة أسوأ مما هي عليه في الجنوب، الذي تم عزله إلى حد كبير عن استقبال شاحنات المساعدات بسبب الأعمال القتالية المستمرة.

اللجنة الدولية للصليب الاحمر إحساس بالإنسانية الصليب الاحمر غزة

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