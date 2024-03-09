حقوق الإنسان بالبرلمان توصي بعقد اجتماعات منفصلة مع الوزارات

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، السبت، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وشهد الاجتماع، استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بعقد اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزارات والجهات، لمناقشة ما جاء بالتقرير من توصيات، منها وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فيما يخص قطاع حقوق الإنسان.

كما ناقشت اللجنة عددا من الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.