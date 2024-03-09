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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الإنسان بالبرلمان توصي بعقد اجتماعات منفصلة مع الوزارات

مجلس النواب
مجلس النواب

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، السبت، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وشهد الاجتماع، استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020 - 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بعقد اجتماعات منفصلة مع عدد من الوزارات والجهات، لمناقشة ما جاء بالتقرير من توصيات، منها وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي، وذلك فيما يخص قطاع حقوق الإنسان.

كما ناقشت اللجنة عددا من الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.

لجنة حقوق الانسان الدكتور أيمن أبو العلا الحقوق المدنية والسياسية

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