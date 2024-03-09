إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم السبت، بإطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.

وقال مراسل قناة ميادين الفلسطينية ، أن النيران التي أطلقت طالت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في محيط ثكنة "برانيت".

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله اليوم، أنه أطلق صاروخ واحد من جنوب لبنان على منطقة يفتاح في شمال إسرائيل.

وأوضح حزب الله أنه ضرب بشكل مباشر قاعدة عسكرية في المنطقة بصاروخ "بركان" الثقيل، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقول: إن القذيفة أصابت منطقة مفتوحة، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف موقع الإطلاق بالمدفعية، مشيرا إلى أنه خلال الليلة الماضية، تم تنفيذ غارات جوية ضد مواقع حزب الله في اللبونة وعيتا الشعب بجنوب لبنان.