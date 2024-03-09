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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الباكستاني ينتخب آصف علي زرداري رئيسا لولاية ثانية

صدى البلد

أختار البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، آصف علي زرداري رئيسا للبلاد للمرة الثانية.


وحصل زرداري على 411 صوتًا من المشرعين الوطنيين والإقليميين. وحصل منافسه محمود خان أشاكزاي، المدعوم من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، على 181 صوتا.

والرئاسة الباكستانية دور شرفي إلى حد كبير. وكان زرداري تولى هذا المنصب سابقًا بين عامي 2008 و2013.

وكان هو الأوفر حظا للفوز يوم السبت بسبب تحالفه مع عائلة شريف السياسية الأخرى في باكستان، ودوره الرئيسي في المحادثات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية الوطنية المتنازع عليها في الثامن من فبراير.

وقد طغت أعمال عنف المتشددين على انتخابات الشهر الماضي، وإغلاق غير مسبوق للهواتف المحمولة، ومزاعم شديدة عن تزوير الأصوات من حزب خان.

وطُرد خان من منصبه في عام 2022، وواجه عددًا من التحديات القانونية منذ ذلك الحين. وهو يقضي حاليًا عدة فترات سجن.

المحادثات السياسية الوطنيين السياسي البرلمان الباكستاني الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلماني آصف علي زرداري

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