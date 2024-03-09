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برلمان

حزب مصر أكتوبر: الاحتفال بيوم الشهيد تخليد لأبطالنا

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قدمت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وقالت «مديح»، في تصريحات صحفية لها اليوم،السبت،  إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدة نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، مؤكدة على أن يوم الشهيد له مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهداؤنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه لولا تضحيات شهدائنا ما حققنا ما نعيش فيه من استقرار وسلام وأمان، منوهة أن مصر خاضت حربا على الإرهاب نيابة عن العالم، موجهة الشكر للقيادة السياسية على ما تقدمه من دعم لأسر الشهداء وأبنائهم على مختلف المستويات.

رئيس حزب مصر أكتوبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى وزير الداخلية أسر الشهداء الإرهاب

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