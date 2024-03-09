إنجاز جديد داخل دولاب البطولات.. علي معلول يحتفل بالفوز على الزمالك

احتفل علي معلول، نجم النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخ المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

ونشر علي معلول عبر حسابه على انستجرام، صورة له وهو يحتفل بالكأس، صحبها بتعليق: "الحمد لله إنجاز جديد وبطولة جديدة داخل دولاب البطولات"، وسط تفاعل من المشجعين.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.