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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بركلتي جزاء في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

حقق مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مهماً على إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت في "أولد ترافورد"، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وافتتح برونو فرنانديز التسجيل لفريق مانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 36.

شهد الشوط الثاني تبديلات من قبل إيفرتون، لكن محاولاتهم لم تسفر عن تسجيل أهداف، فيما أُحرزت الثلاث نقاط من قبل مانشستر يونايتد.

 بهذا الفوز، رفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز أولد ترافورد برونو فرنانديز فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد

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