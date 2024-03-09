الحرية المصري : الشهداء يسطّرون تاريخًا عظيمًا من التضحيات لأجل الوطن

تقدم النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وايضا خالص التهاني للأقباط لبداية صيامهم.

وأكد مهنى فى بيان صحفى له ، أن الرئيس كعادته تكلم بخالص الصدق والمصارحة في كلمته اليوم أثناء الاحتفال بيوم الشهيد، وكشفت المسئوليات الكبيرة على عاتق الدولة، وأسباب تحرير سعر الصرف وأهميته في الوقت الحالي، خاصة وسط التحديات المحيطة بمصر من جميع الجهات ومن خلال جميع الدول، ولذلك نسعى جميعا لنتحمل هذه الفترة من أجل مصر بلدنا الحبيب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس يقدم جهودا كبيرة لحل الأزمة الفلسطينية، ولم يظهر في مرة منذ اندلاع الحرب الا وهو يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مؤكدا أن العالم بأكمله له يد فيما يحدث بغزة بالصمت خاصة في هذه الأيام المباركة.

وتقدم النائب احمد مهنى بخالص التحية والتقدير لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدا أن الشعب لم ولن ينسى تضحياتهم على مر الزمان، فهم يسطرون تاريخا عظيما من التضحيات والفداء من أجل ارض الوطن، ومصر لديها جنود ابطال يدفعون حياتهم ثمنا لامنها وسلامة شعبها.