عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري : الشهداء يسطّرون تاريخًا عظيمًا من التضحيات لأجل الوطن

النائب أحمد مهنى،
النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري

تقدم النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وايضا خالص التهاني للأقباط لبداية صيامهم.

وأكد مهنى فى بيان صحفى له ، أن الرئيس كعادته تكلم بخالص الصدق والمصارحة في كلمته اليوم أثناء الاحتفال بيوم الشهيد، وكشفت المسئوليات الكبيرة على عاتق الدولة، وأسباب تحرير سعر الصرف وأهميته في الوقت الحالي، خاصة وسط التحديات المحيطة بمصر من جميع الجهات ومن خلال جميع الدول، ولذلك نسعى جميعا لنتحمل هذه الفترة من أجل مصر بلدنا الحبيب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس يقدم جهودا كبيرة لحل الأزمة الفلسطينية، ولم يظهر في مرة منذ اندلاع الحرب الا وهو يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مؤكدا أن العالم بأكمله له يد فيما يحدث بغزة بالصمت خاصة في هذه الأيام المباركة.

وتقدم النائب احمد مهنى بخالص التحية والتقدير لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدا أن الشعب لم ولن ينسى تضحياتهم على مر الزمان، فهم يسطرون تاريخا عظيما من التضحيات والفداء من أجل ارض الوطن، ومصر لديها جنود ابطال يدفعون حياتهم ثمنا لامنها وسلامة شعبها.

شهر رمضان الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخال المساعدات وقف إطلاق النار التضحيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

«لومو اللي فرَّط»| إعلامي يفتح النار على جماهير الزمالك بسبب المجلس والصفقات

عن السوق السوداء.. المفتي : احتكار الدولار للبيع بسعر أعلى حرام شرعًا

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان .. اعرف رأي الدين

استعدادات مكثفة.. الجامع الأزهر يتزين لاستقبال رواده في شهر رمضان

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

نانسي صلاح تحتفل بعيد ميلادها من أمام الكعبة.. شاهد

مش هتشيلي هم.. أفضل 5 سيارات للنساء بمواصفات جذابة وسعر مغري

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ