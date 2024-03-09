عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس دفاع النواب : يوم الشهيد عنوان لأشرف معاني التضحية والفداء

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية،  بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق  اليوم 9 من مارس، مؤكداً أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن سيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

وعبر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر»، عن اعتزازه وتقديره  بـ" يوم الشهيد" الذي يأتي كل عام في التاسع من مارس ، مستشهداً بما قدمه شهداءنا الابرار من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفعته والحفاظ عليه مهما كان الثمن، قائلاً: "مصر قدمت شهداء عظماء منهم الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض و الشهيد أحمد حمدى والشهيد إبراهيم الرفاعي غيرهم الكثير والكثير ممن ضحوا بأروحهم فداءً للوطن، لكل تجسيد لأسمى معانى الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأشاد النائب اللواء أحمد العوضي ، بكلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بيوم الشهيد والتي أكد خلالها على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها، لذلك سيبقى هؤلاء الشهداء وأسرهم فى وجدان أمتنا محل تقدير واحترام الضمير الوطنى، واصفا حديث الرئيس بالكلمات النابعه من قلب مصري وطني يعشق وطنه وشعبه، مؤكداً أن كلمة الرئيس لأسر الشهداء وذويهم أثلجت صدورهم وبعثت رسالة طمأنة غاية في الأهمية لكل ابن وحفيد وام وزوجه أو أخا  فقدوا بطلا ضحي بحياته من أجل وطنه لتحيا مصر امنه ومستقرة .

كما أشاد العوضي ، بتأكيد الرئيس علي أن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة فى دولته المستقلة، مؤكدا أن الرئيس بعث رسالة تأكيد وطمانه لاشقاءنا مفادها أن مصر لن ولم تتركم قط ولن تتخلي عنكم وستبذل كل الجهود حتي يسود الاستقرار  ارضكم وتنعمون بوطنكم ودولتكم المستقلة .. فمصر دائما الداعم والسند الاكبر للأشقاء في المحن والأزمات.

وقال النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن مصر اتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود، قائلا:  لكل أم وأبن وزوجه وأب شهيد، بكل إعزاز وتقدير  نذكر دائما أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات، حفــــظ الله قواتنا المسلحة .

وأكد "العوضى" أن مصر لن تنسي أبناءها، فالدولة والقوات المسلحة قدموا كل التكريم المادى والمعنوى لأهالى الشهداء،  فشهداء الوطن سيظلون خالدين فى القلوب، وأن دماءهم أصبحت رافداً ومعلولاً تبنى به الأوطان وتحقق به الأمن والأمان، وأنهم سطروا ملحمة في حب الوطن، وبذلوا أرواحهم في أنبل المعارك وأجل الحروب الذي تجسدت فيها معانى الشرف والبطولة، موجهاُ التحية والتقدير لاسر الشهداء علي ما قدموه من تضحيات للحفاظ على وطننا الحبيب .

يوم الشهيد الندوة التثقيفية الشهيد إبراهيم الرفاعي الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض التضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

«لومو اللي فرَّط»| إعلامي يفتح النار على جماهير الزمالك بسبب المجلس والصفقات

عن السوق السوداء.. المفتي : احتكار الدولار للبيع بسعر أعلى حرام شرعًا

جنح الشيخ زايد تغرم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه

حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان .. اعرف رأي الدين

استعدادات مكثفة.. الجامع الأزهر يتزين لاستقبال رواده في شهر رمضان

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

نانسي صلاح تحتفل بعيد ميلادها من أمام الكعبة.. شاهد

مش هتشيلي هم.. أفضل 5 سيارات للنساء بمواصفات جذابة وسعر مغري

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ