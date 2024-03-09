رئيس دفاع النواب : يوم الشهيد عنوان لأشرف معاني التضحية والفداء

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق اليوم 9 من مارس، مؤكداً أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن سيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء.

وعبر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر»، عن اعتزازه وتقديره بـ" يوم الشهيد" الذي يأتي كل عام في التاسع من مارس ، مستشهداً بما قدمه شهداءنا الابرار من تضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفعته والحفاظ عليه مهما كان الثمن، قائلاً: "مصر قدمت شهداء عظماء منهم الشهيد الراحل عبدالمنعم رياض و الشهيد أحمد حمدى والشهيد إبراهيم الرفاعي غيرهم الكثير والكثير ممن ضحوا بأروحهم فداءً للوطن، لكل تجسيد لأسمى معانى الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.

وأشاد النائب اللواء أحمد العوضي ، بكلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بيوم الشهيد والتي أكد خلالها على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها، لذلك سيبقى هؤلاء الشهداء وأسرهم فى وجدان أمتنا محل تقدير واحترام الضمير الوطنى، واصفا حديث الرئيس بالكلمات النابعه من قلب مصري وطني يعشق وطنه وشعبه، مؤكداً أن كلمة الرئيس لأسر الشهداء وذويهم أثلجت صدورهم وبعثت رسالة طمأنة غاية في الأهمية لكل ابن وحفيد وام وزوجه أو أخا فقدوا بطلا ضحي بحياته من أجل وطنه لتحيا مصر امنه ومستقرة .

كما أشاد العوضي ، بتأكيد الرئيس علي أن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة فى دولته المستقلة، مؤكدا أن الرئيس بعث رسالة تأكيد وطمانه لاشقاءنا مفادها أن مصر لن ولم تتركم قط ولن تتخلي عنكم وستبذل كل الجهود حتي يسود الاستقرار ارضكم وتنعمون بوطنكم ودولتكم المستقلة .. فمصر دائما الداعم والسند الاكبر للأشقاء في المحن والأزمات.

وقال النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن مصر اتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود، قائلا: لكل أم وأبن وزوجه وأب شهيد، بكل إعزاز وتقدير نذكر دائما أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات، حفــــظ الله قواتنا المسلحة .

وأكد "العوضى" أن مصر لن تنسي أبناءها، فالدولة والقوات المسلحة قدموا كل التكريم المادى والمعنوى لأهالى الشهداء، فشهداء الوطن سيظلون خالدين فى القلوب، وأن دماءهم أصبحت رافداً ومعلولاً تبنى به الأوطان وتحقق به الأمن والأمان، وأنهم سطروا ملحمة في حب الوطن، وبذلوا أرواحهم في أنبل المعارك وأجل الحروب الذي تجسدت فيها معانى الشرف والبطولة، موجهاُ التحية والتقدير لاسر الشهداء علي ما قدموه من تضحيات للحفاظ على وطننا الحبيب .