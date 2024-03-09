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برلمان

حزب الجيل: تضحيات الشهداء تاج يى سجل تاريخ الوطن

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى

حيّا حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له اليوم بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة فى يوم الشهيد ، مشيرًا إلى أن تضحيات الشهداء تاج فى سجل تاريخ الوطن وأن دماءهم الغالية التى بذلوها فى المواجهات الضارية مع أعداء الوطن والدين كانت هى الإلهام الذى حرّك أبطالنا من القادة والضباط والجنود ليعبروا القناة ويحطموا خط بارليف ويحرووا الأرض المقدسة منوها إلى أن أبطال شرطتنا انضموا إلى اشقائهم فى القوات المسلحة وضربوا المثل لكل أقرانهم فى كل دول العالم المختلفة فى التضحية والبطولة والفداء وقدموا أرواحهم الغالية لتطهير الوطن الغالى من الإرهاب الأسود.

وأكد الجيل فى بيانه أن الشهيد هو أكرم وأفضل وأشجع أبناء الوطن وهو صاحب الفضل على بقاء الوطن على مر العصور والعقود موحدا و شامخا ومرفوع الراية ومهابا من كل الأعداء

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية أننا نحيي يوم الشهيد فى التاسع من مارس كل عام الذى إستشهد فيه البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وهو يتفقد وحدات جيشه على الخطوط الأمامية من الجبهة على الضفة الغربية للقناة فى مثل  هذا اليوم عام 1969 ، وتخرج مصر كلها تودعه فى جنازة شعبية وعسكرية مهيبة يتقدمها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ويبقى الشهيد البطل عبد المنعم رياض  نموذج للقائد الذى قدم حياته فداء لوطنه ولنتذكر في مثل هذا  اليوم من كل عام بطولات وتضحيات الشهداء من أجل الوطن.

مشددا «الشهابى» على أن العسكرية المصرية تميزت قديما وحديثا بعطاء رجالها من القادة والضباط والجنود وتضحياتهم لتحرير الأرض و حماية أمننا القومى والحفاظ على حدود الوطن وحقوقه التاريخية.

مضيفا «رئيس حزب الجيل» إلى تلك التضحيات كانت علامات على الطريق لقادة وضباط وجنود الشرطة المصرية التى تفوقت على أجهزة الشرطة فى دول العالم المختلفة بتلك التضحيات الغالية التى قدمتها فى معركة الوطن الكبرى لتطهيره من الإرهاب الأسود فأصبح لها سجل غال من الشهداء والمصابين تنحنى له كل الأجيال بالتقدير والاحترام.

حزب الجيل الديمقراطي بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة يوم الشهيد القوات المسلحة خط بارليف

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