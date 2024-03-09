بدء وانتظام الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد محمد عبد الله مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، انتظام الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراة المهنية في ٤ برامج بجامعة الأقصر بالشراكة مع كلية تجارة جامعة أسيوط وهي برنامج الماجستير المهني فى إدارة الأعمال وبرنامج الماجستير المهني فى إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات و ⁠برنامج الماجستير المهني فى المحاسبة و⁠برنامج الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال

واطمأن رئيس جامعة الأقصر على سير العملية التعليمية مع بدء الدراسة في المستوى الدراسي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية، واستمع للدارسين ولآرائهم حول الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراة مشيداً بالتزام الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالحضور مع انطلاق بداية المستوى الدراسي الأول متمنياً لهم عامًا دراسياً موفقاً.

وتأتى برامج الماجستير والدكتوراة المهنية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مطلع شهر يناير الماضى بين مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر وكلية التجارة بجامعة أسيوط .

وصرح الدكتور وليد عبدالله مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر، إن بدء الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراة المهنية فى ٤ برامج دفعة واحدة هو ثمرة جهود كبيرة بذلها مركز التعليم المدمج خلال الفترة الماضية برعاية ودعم الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأضاف انه يتم متابعة العملية التعليمية بجميع البرامج التى بدأ انتظام الدراسة بها بعناية شديدة لحسن سير الدراسة في برامج للماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر.