يواجه عقوبة قصوى .. إدانة رئيس هندوراس السابق في قضية تهريب المخدرات

أدانت هيئة محلفين أمريكية رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بتهمة تهريب المخدرات، بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

اتهم ممثلو الادعاء هيرنانديز (55 عاما) بالتآمر مع عصابات المخدرات خلال فترة ولايته حيث قاموا بنقل أكثر من 400 طن من الكوكايين عبر هندوراس باتجاه الولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء إن هيرنانديز تلقى في المقابل رشاوى بملايين الدولارات استخدمها لتعزيز صعوده في السياسة في هندوراس.

وكان هيرنانديز رئيسًا لهندوراس من عام 2014 حتى عام 2022.

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في منصبه بتهم التآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، والتآمر لحيازة أسلحة نارية وأجهزة تدميرية لتهريب المخدرات. وحيازة هذا النوع من الأسلحة أثناء مؤامرة تهريب المخدرات.

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة لكل من التهم.

وقالت وزارة العدل إنه خلال السنوات التي قضاها في منصبه، قام هيرنانديز 'بحماية وإثراء تجار المخدرات في دائرته الداخلية'، مشيرة إلى استخدامه للسلطة التنفيذية لدعم تسليم بعض تجار المخدرات إلى الولايات المتحدة 'الذين هددوا قبضته على السلطة' بينما 'تجار المخدرات الواعدون الذين دفعوا له المال واتبعوا تعليماته بالبقاء في هندوراس'.

وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن أعضاء المؤامرة التي شارك فيها هيرنانديز اعتمدوا على الشرطة الوطنية الهندوراسية لحماية كميات الكوكايين أثناء تحركهم عبر البلاد.

ونفى هيرنانديز التهم الموجهة إليه وأدلى بشهادته دفاعا عن نفسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال محامي هيرنانديز يوم الجمعة إنهم سيستأنفون الحكم.

وقال المحامي ريموند كولون عن الرئيس السابق: 'إنه لا يزال قوياً، لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة'.

وأضاف: 'إنها مأساة'، واصفاً هيرنانديز بأنه 'رجل نبيل ناضل من أجل نفس الأهداف التي كانت للولايات المتحدة تحقيقها فيما يتعلق بالحرب ضد المخدرات'.

وفي بيان، قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن هيرنانديز 'استغل منصبه كرئيس لهندوراس لإدارة البلاد كدولة مخدرات حيث يُسمح لمهربي المخدرات العنيفين بالعمل مع الإفلات الفعلي من العقاب، وكان شعب هندوراس والولايات المتحدة متضررين'. مجبر على تحمل العواقب.'

وأضاف: 'كما تظهر الإدانة اليوم، فإن وزارة العدل تعطل النظام البيئي بأكمله لشبكات تهريب المخدرات التي تضر بالشعب الأمريكي، بغض النظر عن المدى أو المدى الذي يجب أن نصل إليه'.