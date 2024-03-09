طرد غير المشتغلين| مرشح لمجلس المحامين : ضبط الجداول مطلب أساسي للجمعية العمومية

استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، تفاصيل برنامجه الانتخابي فيما يخص ضبط جداول نقابة المحامين، مؤكدا أن ضبط الجداول مطلب أساسي للجمعية العمومية لا بد من العمل على تحقيقه.

وقال في بيان له، إن برنامجه يستحدث إنشاء تصريح مزاولة المهنة للمحامين علي ان يجدد بشكل سنوي حتي نضمن ان تكون النقابه للمشتغلين فقط وكذلك عمل تنقية لجداول المشتغلين حتي نطرد غير المشتغلين والحالات التي تسربت من التنقية الماضية.

ولفت: منع القيد بجداول النقابة لاصحاب المعاشات او اي شخص كان يعمل بوظيفة حكومية من خلال نص تشريعي، وعدم قيد أي شخص الظباط أو القضاة الذين كانت لهم مشاكل مع المحامين ويكون للنقابه حرية القبول من عدمه.

وأكد ضرورة مساعدة الإدارات القانونية في تأسيس نقابه لهم ليحصلوا علي نفس امتيازات هيئة قضايا الدولة، معلقا: "ليأسسوا نقابه لهم كونهم عاملين بالدولة وليسوا محامين بالمعني الحقيقي للكلمة، بما يوفر لهم حقوق ومزايا أكثر، وأن تساعدهم النقابة في هذا الأمر.