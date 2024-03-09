فيضانات في دبي بعد هطول أمطار غزيرة .. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن مشاهد لفيضانات في دبي بعد هطول أمطار غزيرة .

حذرت المواطنين من العاصفة القادمة قبل يوم واحد، واستعد موظفو الطوارئ لهطول الأمطار.

ويعتبر هطول الأمطار أمر غير معتاد في دبي، ولكنه يحدث بشكل دوري خلال الأشهر الباردة.