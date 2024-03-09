ترحيب برلماني وحزبي بكلمة الرئيس السيسى باحتفالية يوم الشهيد | كشفت تحديات واجهتها الدولة منذ 10 سنوات

يوم الشهيد| برلماني: الشعب لن ينسى أبطالنا الذين ارتقوا من أجل الوطن

نائب بالشيوخ: ذكرى يوم الشهيد تاريخ وطني نستلهم منه روح العزة والفداء

برلمانية: يوم الشهيد ذكرى نستلهم منها قيم البطولة والفداء للوطن

حزب مصر أكتوبر: الاحتفال بيوم الشهيد تخليد لأبطالنا

حزب الجيل يحيى بطولات القوات المسلحة والشرطة فى يوم الشهيد



أشاد عدد من النواب والأحزاب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد ، وأكدوا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جاءت كاشفة وموضحة لما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعوبات وحروب منذ عشرة سنوات.

فى البداية تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد.

وقال حمزة، في بيان له اليوم، إن الشعب المصري لن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، وإن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدا أننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن.

وأشاد النائب محمد حمزة، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقديره لتحمل المصريين لظروف عصيبة.

وثمن الجهود والتضحيات التي تقوم بها من خلال عملياتها الشاملة على أرض سيناء فى سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم، ولكي يظل شعب مصر العظيم في أمن وأمان واستقرار، داعياً المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروهٍ وسوء وأن يُنعم على شعب مصر العظيم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف، ويوم الشهيد الذي نحييه اليوم، ليس مناسبة لتجديد الأحزان، وإنما لتكريم الأبناء المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد، حيث قدموا تضحيات جسيمة لا يدرك حجمها وأثارها الهائل ، كل مصري وطني مخلص، وخاصة من قدموا لمصر شهداء ومصابين، ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل .

وقدم الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وأكد "البدري" في تصريحات له اليوم السبت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت كاشفة وموضحة لما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعوبات وحروب منذ عشرة سنوات، مضيفا:" لولا وجود قيادة سياسية حكيمة حافظت على أمن واستقرار البلاد ما كنا هنا اليوم".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم البلاد بدون بلد وبدون مؤسسات حقيقية ولكن مع وجود إرادة سياسية حقيقية استطاع تثبيت أركان الدولة واستعادة مصر لمكانتها التاريخية ودورها المحوري فى المنطقة.

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد بمثابة يوم وطني نستلهم منه روح العزة والفداء، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامة الوطن وحماية أراضيه.

وقدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وأوضحت "حارص" فى تصريحات لها اليوم، " لولا تضحيات أبطالنا من الجيش والشرطة لما عبرت مصر أزماتها وحروبها خاصة حربها الأخيرة على الإرهاب والتي راح ضحيتها الكثير شهدائنا الأبرار"، منوهة بأن ذكرى يوم الشهيد نستلهم منها قيم البطولة والفداء للوطن.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية " يوم الشهيد"، كشفت حجم التحديات الحقيقية التي واجهتها الدولة المصرية فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة استطاعت عبور المرحلة، والوصول بنا إلي الجمهورية الجديدة.

وقالت عضو مجلس النواب، نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدة أن أمن مصر خطا أحمرا لن نتوانى فى حمايته والتضحية من أجله.

وقدمت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وقالت «مديح»، في تصريحات صحفية لها اليوم،السبت، إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدة نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، مؤكدة على أن يوم الشهيد له مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهداؤنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه لولا تضحيات شهدائنا ما حققنا ما نعيش فيه من استقرار وسلام وأمان، منوهة أن مصر خاضت حربا على الإرهاب نيابة عن العالم، موجهة الشكر للقيادة السياسية على ما تقدمه من دعم لأسر الشهداء وأبنائهم على مختلف المستويات.

وحيا حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له اليوم بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة فى يوم الشهيد ، مشيرا إلى أن تضحيات الشهداء تاج فى سجل تاريخ الوطن وأن دماؤهم الغالية التى بذلوها فى المواجهات الضارية مع أعداء الوطن والدين كانت هى الإلهام الذى حرك ابطالنا من القادة والضباط والجنود ليعبروا القناة ويحطموا خط بارليف ويحرروا الأرض المقدسة منوها إلى أن أبطال شرطتنا انضموا إلى اشقائهم فى القوات المسلحة وضربوا المثل لكل أقرانهم فى كل دول العالم المختلفة فى التضحية والبطولة والفداء وقدموا أرواحهم الغالية لتطهير الوطن الغالى من الإرهاب الأسود.

وأكد الجيل فى بيانه أن الشهيد هو أكرم وأفضل وأشجع أبناء الوطن وهو صاحب الفضل على بقاء الوطن على مر العصور والعقود موحدا و شامخا ومرفوع الراية ومهابا من كل الأعداء.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية أننا نحيي يوم الشهيد فى التاسع من مارس كل عام الذى استشهد فيه البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وهو يتفقد وحدات جيشه على الخطوط الأمامية من الجبهة على الضفة الغربية للقناة فى مثل هذا اليوم عام 1969 ، وتخرج مصر كلها تودعه فى جنازة شعبية وعسكرية مهيبة يتقدمها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ويبقى الشهيد البطل عبد المنعم رياض نموذج للقائد الذى قدم حياته فداء لوطنه ولنتذكر في مثل هذا اليوم من كل عام بطولات وتضحيات الشهداء من أجل الوطن.

مشددا «الشهابى» على أن العسكرية المصرية تميزت قديما وحديثا بعطاء رجالها من القادة والضباط والجنود وتضحياتهم لتحرير الأرض وحماية أمننا القومى والحفاظ على حدود الوطن وحقوقه التاريخية.

مضيفا «رئيس حزب الجيل» إلى تلك التضحيات كانت علامات على الطريق لقادة وضباط وجنود الشرطة المصرية التى تفوقت على أجهزة الشرطة فى دول العالم المختلفة بتلك التضحيات الغالية التى قدمتها فى معركة الوطن الكبرى لتطهيره من الإرهاب الأسود فأصبح لها سجل غال من الشهداء والمصابين تنحنى له كل الأجيال بالتقدير والاحترام.