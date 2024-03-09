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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هاتريك اليوم| كين يكسر رقما قياسيا منذ 1964

صدى البلد

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين الهاتريك، في الانتصار العريض الذي حققه فريقه بايرن ميونخ على حساب ضيفه ماينز بنتيجة 8-1، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة رقم 25 من الدوري الألماني.

وبحسب أرقام "أوبتا"، سجل كين هدفه رقم 30 في الموسم، ولم يحدث من قبل أن نجح لاعب في تسجيل 30 هدفا في موسمه الأول بالبوندسليجا، إلا مرة واحدة وكان ذلك عبر أوفه زيلير في الموسم الأول للبطولة 1963- 1964.

كما أصبح كين أول لاعب ينجح في تسجيل الهاتريك 4 مرات في موسمه الأول بالبوندسليجا.

ونجح كين في تسجيل 35 هدفا في جميع المسابقات بموسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تسجيل 41 هدفا في 48 مباراة بموسم 2017- 2018، و35 هدفا في 38 مباراة في موسم 2016- 2017.

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