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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: جهود مصر وموقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي بغزة كشف للعالم جرائم الإبادة والتهجير

عبد الوهاب خليل،
عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الثابت والرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الأكثر بروزا عربيا ودوليا وهو ما كشف مختلف جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الإبادة والتهجير.

وقال "خليل"، في تصريح صحفي له اليوم،إن موقف القيادة السياسية الواضح والقوي خلال العدوان منذ بدايته وحتى اللحظة، يؤكد على الجهود الريادية وغير المسبوقة لمصر وقيادتها السياسية في الأزمة.  

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وعلى مر التاريخ تبذل مجهودات سياسية ومادية وإنسانية وبالدم لمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه، وخلال الأزمة الأخيرة تعالى صوتها لوقف العدوان، علاوة على موقفها داخل محكمة العدل الدولية، برفض الاستيطان وكشف جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وتابع عضو البرلمان، أن جيش الاحتلال ارتكب آلاف المجازر فى قطاع غزة، في الوقت الذي تظل فيه مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، كما أن فلسطين أمن قومي مصري من الدرجة الأولى ولا يمكن التفريط فيه.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل، بالتأكيد أن رؤية مصر للحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي بناء على قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، الضمان الوحيد لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قطاع غزة الإبادة التهجير القيادة السياسية مجلس الأمن

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