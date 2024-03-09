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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بالصف

النائبة أسماء سعد
النائبة أسماء سعد الجمال

ناقشت النائبة أسماء سعد الجمال طلب الإحاطة بخصوص تأهيل مخر سيل غمازة الكبرى بمركز الصف بمحافظة الجيزة أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

أكدت الجمال أن مخر سيل غمازة الكبرى يستقبل مياه الأمطار ، وبعض مياه الصرف الزراعي الواردة من مصرف غمازه الكبرى الذي يخدم الاراضي الزراعية الموجودة بالمنطقة ، كما يوجد مصرف كوم أمبو ( ترعة كوم أمبو) الخاصة بمياه الصرف الصحي الواردة من محطه معالجه الصرف الصحي بعرب ابو مساعد والتي يقوم عليها بعض الزراعات من خلال بعض المواطنين بالمنطقة الجبلية.

وأضافت "الجمال" :تتسرب مياه الصرف الصحي بمحجر شركه الاسمنت بهذه المنطقة والتي تتجمع بالمحجر والتي تفوق القدرة الاستيعابية لحفرة المحجر هذه الكمية الكبيرة من المياه فتنجرف المياه متجهة الى مخر سيل غمازه الكبرى الذي بوضعه المزرى الحالي لا هذه الكميه من المياه وينتهى الامر بغرق بعض منازل قرية غمازه الكبرى والذي يتكرر بصورة مستمرة.

وتساءلت "الجمال" عن أسباب تعطيل مشروع المصارف القاطعة، مشيرة إلى أن محجر القومية عندما أتت لجنة من معهد بحوث الري وأيضا لجنة من معهد بحوث الصرف، قرروا خلال معاينتهم، ضرورة التعجيل بعمل المصرف الخاص بمحجر القومية، وتنفيذ المصارف القاطعة.

وطالبت النائبة أسماء الجمال بتأهيل وتبطين وتدبيش جانبي المخر، لزيادة القدرة الاستيعابية لمخر سيل غمازه الكبرى والمحافظة على الوضع البيئي للقرية وحمايه منازل القريه وحمايه الاطفال من الغرق بالمخر اثناء الانتقال والسير الى مدارسهم وذلك بإنشاء سور بالدبش يرتفع عن الارض في المنطقة الموازية للقرية.

وأفادت الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة برئاسة فؤاد زكريا بأن المياه الزائدة عن استيعاب محجر القومية المغلق تأخذ مسار طبيعي عن طريق مصرف خاص وتصب في مخر سيل غمازة الكبرى عند كيلو ٦.٦٠ بالير الأيسر وهذا هو المسار المقترح لتنفيذ المصرف القاطع 2. 

وأكدت اللجنة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لري حلوان والإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة ومعهد البحوث المختص ، حيث تم المرور على مخر سيل غمازة الكبرى لعمل الدراسات اللازمة للمسار المقترح رقم ٢ ودراسة تأهيل مخر السيل.

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النائبة أسماء سعد الجمال مخر سيل غمازه الكبرى مركز الصف الجيزة مياه الصرف الزراعي

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