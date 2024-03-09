إعلامية: الرئيس السيسي وجه رسالة طمأنة للمصريين بحديثه عن الوضع الاقتصادي

قالت الإعلامية هبة جلال، إن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ39 بمناسبة يوم الشهيد شهدت رسائل مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحةً: "الرئيس السيسي تحدث عن الوضع الاقتصادي، وبدأ يسرد الوضع منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والوضع في قطاع غزة الذي يشرف على الشهر الخامس".

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "الرئيس السيسي تحدث عن أن الضغط الذي تحمله المصريون خلال آخر 4 سنوات وزاد في السنة الأخيرة، ووجه رسالته للناس حتى يطمئنهم في الفترة المقبلة، ورد على أسباب عدم حدوث التعويم".

اختلاف الظروف

أوضحت الإعلامية أن: "الرئيس السيسي أكد أن الظروف منذ 9 شهور كانت مختلفة جدا عما حدث اليوم، وتحديدا في التدفقات الدولارية والأموال التي استقطبتها مصر من المستثمرين الأجانب وصندوق النقد الدولي".

وواصلت: "وجود هذه التدفقات الدولارية وهذا الغطاء الدولاري يساعد على تحرير سعر الصرف ووقتها يكون القرار متزنا وسليما، وحتى يكون لتحرير سعر الصرف نتيجة صحيحة عكس ما كان سيحدث منذ 9 أشهر".