الإعلامية هبة جلال مشيدة بيوم الشهيد: كلمة السر هي الوطن

قالت الإعلامية هبة جلال، إن حياة الأمم وعمر الشعوب والدول فيها أحداث فارقة وأيام فاصلة تشهد تحديات وصعوبات كبيرة وكثيرة بعدها ليس كما قبلها ألدا.

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "تاريخ مصر مليء بالأحداث التي تاريخها من هذا النوع ما بين احتلالات وأطماع وانتصارات وانكسارات في الوقت ذاته".

وتابعت: "مصر عبرت تحديات كثيرة على مدار تاريخها، ويعتبر يوم الشهيد أحد هذه الأيام الفاصلة وهو 9 مارس، فقد بدأ باستشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبدالمنعم رياض في معارك التحرير والانتصار والعزة والشرف والكرامة".

التاريخ

وواصلت: "بداية من هذا التاريخ قدمت مصر المزيد من الشهداء، وكلمة السر في المعادلة الرابحة في مصر هي الوطن، ومهما كانت لدينا تباينات في وجهات النظر وتحديات وظروف صعبة، إلا أن الشيء الأساسي الذي نتفق عليه كلنا كمصريين مهما اختلفنا على أي موضوع آخر هو الوطن والبلد ومصر".

